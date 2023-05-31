الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديجو دالوت يجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2028

ديوجو دالوت
ديوجو دالوت

توصلت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع البرتغالي ديوجو دالوت، ظهير أيمن الفريق، لتمديد عقده مع الفريق.

انضم ديوجو دالوت لصفوف فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 وينتهي عقده مع النادي بحلول 30 يونيو من العام المقبل، أي أنه سيدخل فترة السماح بالتوقيع لأي نادٍ بحلول شهر يناير المقبل وهو ما يفرض على إدارة يونايتد تمديد العقد خلال الفترة الجارية.

وذكر رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، أن دالوت وافق على تمديد عقده ووقع على العقود الجديدة مع مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أن تين هاج، المدير الفني للفريق، يود استمرار دالوت ضمن مشروع الفريق المستقبلي.

ولعب دالوت 42 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع 3 لزملائه في الفريق في كل البطولات.


وأفاد رومانو أن العقد الجديد لدالوت سيمتد حتى يونيو من عام 2028 أي أنه سيمدد 4 سنوات مقبلة.

ودالوت بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق بورتو وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يصعد لفريق الرديف في يناير من 2017 ثم الفريق الأول في فبراير من العام الجاري، ثم انتقل ليونايتد في صيف 2018، وخرج معارًا لميلان في صيف 2020 وعاد للفريق عقب نهاية الموسم.

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