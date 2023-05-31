الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لمتابعة أعمال النظافة بقرى بسيون وطنطا

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بقرى مركزي بسيون وطنطا، تفقد خلالها قريتي كتامة وشفا ببسيون ومحلة مرحوم وبرما بمركز طنطا.

وخلال الجولة وجه المحافظ رؤساء تلك برفع المخلفات بشكل دوري مع توجيه الجزء لرئيس الوحدة المحلية بمحلة مرحوم لتردي مستوى النظافة وكثرة الإشغالات بالقرية.

كما تابع المحافظ مرور نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد على باقي القرى في المراكز الأخرى لمتابعة مستوى النظافة ورفع المخلفات ورفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.


وفي سياق آخر تفقد المحافظ عدد من قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة وذلك لبحث سبل استثمارها وإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها.

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لمتابعة أعمال النظافة بقرى بسيون وطنطا أعمال النظافة إقامة مشروعات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السكرتير العام الوحدة المحلية الوحده المحلي الدكتور طارق رحمي

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