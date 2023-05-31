الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الطب الشرعي يفحص "شيك النصب" على الفنان صبري عبدالمنعم

صبري عبدالمنعم
صبري عبدالمنعم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بإرسال الشيك المحرر من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم، إلى مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان تزويره من عدمه بعد التأكد من عدم وجود حساب باسم شركتهم بالبنك المحرر منه الشيك.

ومن ناحية أخرى، جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر بتهمة النصب على الفنان صبري عبد المنعم في مبلغ مالي مليون و900 ألف جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

- تفاصيل البلاغ

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من "صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، ممثل"، يتهم فيه "نيفين. ع"، "عبدالمنعم. ط" بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى. 

بعمل التحريات تبين أن الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه فوجئ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن "نيفين" قامت بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

وتبين من أحد البنوك أن الشركة المذكورة لا يوجد لها حساب، وعليه لم يتم صرف المبلغ المحرر بالعقد 36 ألف دولار.

وتحرر المحضر اللازم لقسم شرطة المقطم، وتم عرضهما على النيابة العامة.

تزوير الفنان صبري عبد المنعم النصب الشيك صاحبة شركة مقاولات مليون و900 ألف جنيه

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