"فرصة" يعلن توظيف 31 مستفيدا من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"

أعلن برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن توظيف 31 مستفيدا من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، حيث شمل التوظيف التوقيع على أوراق العمل واستلام العقود.

وأكد البرنامح عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم توعية وتدريب المستفيدين من تكافل وكرامة على مهارة خياطة الملابس و تشطيب المنتج و التعامل مع الماكينات بطريقة احترافية لتمكينهم اقتصادياً ومساعدتهم على الخروج من دائرة الاتكالية إلى الاستقلالية المالية.

ويستهدف البرنامج 70% من المستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما يستهدف 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم.

ويعمل البرنامج فى محافظات “الفيوم - بني سويف - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد – شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية – البحيرة - الدقهلية - قنا”، حيث يرتكز على تمكين القادرين عن العمل اقتصادياً وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.

وجرى تأسيس 17 وحدات فرعية في محافظات الجمهورية لتسهيل عملية تكوين شبكة علاقات تعاون مع شركاء التنمية من الجمعيات والمؤسسات التنموية العاملين في مجال التدريب والتوظيف، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب 81 منسق في 27 محافظة وقد أسفر هذا النشاط عن توظيف حوالي 4.500 شاب وفتاة باحث عن العمل وتقديم 1700 جلسة تدريبية لهم في مجال جاهزية العمل، وتقديم 552 جلسة استشارات مهنية، ومن المستهدف تنفيذ حزمة من خدمات التدريب والتوظيف في المرحلة القادمة لعدد 15 ألف شاب وفتاة في 8 محافظات.