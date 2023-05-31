الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ربيع": قناة السويس سباقة فى التعامل الإيجابى مع مبادرات المنظمة البحرية الدولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية MSC بالمنظمة البحرية الدولية "IMO"، والتي تنعقد بمقر المنظمة بلندن، بحضور السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة، وممثلي الدول الأعضاء وكوكبة من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي.

وتأتي هذه المشاركة نتاجًا للعلاقات المثمرة مع المنظمة البحرية الدولية، وانطلاقًا من الدور الحيوي للقناة باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسية لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب بيان لهيئة قناة السويس، تهدف اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية لمناقشة كل القضايا والأطروحات ووضع التشريعات المتعلقة بالسلامة البحرية والأمان الملاحي لسفن الأسطول البحري العالمي والتي تضم تحت مظلتها العديد من القضايا مثل القرصنة والأمن السيبراني والسفن ذاتية القيادة.

وأكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على المشاركة الفعالة في كل الفعاليات البحرية الدولية والتي تتيح التعرف عن كثب على القضايا الملحة التي تشغل المجتمع الملاحي الدولي، وما يترتب عليها من تبادل الرؤى حول الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتبني مبادرات بناءة وإصدار التشريعات والمواثيق التي تصب في صالح خدمة مجتمع الملاحة الدولي.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس كانت سباقة في التعامل الإيجابي مع العديد من المبادرات المهمة التي دعت لها المنظمة البحرية الدولية IMO في المجتمع الملاحي الدولي، من بينها التعامل الإيجابي مع أزمة البحارة من خلال السماح بتغيير الأطقم البحرية في المدخلين الشمالي والجنوبي للتخفيف من وطأة تأثير جائحة فيروس كورونا.

جدير بالإشارة أنه من المقرر أن تقام على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ومجموعة من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الملاحي.

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