الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“كأنك سكر”.. جنات تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة

جنات
جنات

كشفت المطربة الشابة جنات، عن كواليس أحدث أغنياتها " كأنك سكر" حيث تقوم بتقديمها بشكل مختلف عن الأغاني الرومانسية الذي أعتاد عليها الجمهور.

وقالت “جنات” خلال لقاء خاص علي قناة “DMC”: "الأغنية اتعرضت عليا زي ما هي مفيهاش اي تعديل، هي أغنية صعبة، مش كتير يغنيها، وكنت مستغربة ازاي، فهي أغنية دراما وصعبة عن الرومانسي الذي أقدمه، كاشفة عن أغنية جديدة باللهجة المغربية خلال أسابيع".

وأكدت أنه بعد طرح أغنيتها الجديدة “كأنك سكر”، تستعد لطرح أغنية مغربية جديدة خلال الصيف.

أغنية “كأنك سكر” من كلمات احمد عيسي، الحان مدين، توزيع يحيي يوسف.

كأنك سكر جنات

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