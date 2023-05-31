الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

من المنيا للطالبية.. "بوحة الجزار" من عربة الكبدة لبيع لحوم الأحصنة

جريدة الدستور

كشفت تحريات مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط المتهم بذبح حصان في محل جزارة بمنطقة الطالبية في الجيزة

وتبين أن المتهم يذبح الأحصنة ويبيعها على أنها لحوم بلدي ويقيم في المنطقة منذ 5 سنوات، وشهير بـ«بوحة الجزار»، ومن محافظة المنيا، ويمتلك محل جزارة في منطقة الطالبية.

كان المتهم يبيع الوجبات السريعة على عربة لحوم في بداية ظهوره، ثم افتتح محل جزارة قبل عام، وكان يبيع اللحوم بأسعار أقل من أسعار السوق بـ 20 و30 جنيها في البداية، ويوم واقعة الضبط تبين أن المتهم أحضر حصانا فجر ليلة القبض عليه، وأدخله إلى المحل وشاهده أحد الأهالي الذي نظر من خلف الباب فوجده يذبح الحصان ويستعد لتجهيزه لبيعه، فأبلغ الشرطة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على جزار داخل محل جزارة بمنطقة الطالبية، متلبسا أثناء قيامه بذبح حصان داخل المحل استعدادا لبيعه إلى المواطنين على أنه لحوم بلدي؛ للتربح.

تحريات مباحث الجيزة ذبح حصان جزارة منطقة الطالبية ضبط

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