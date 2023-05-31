جودة عبدالخالق يطالب بزيادة مخصصات التعليم فى الموازنة العامة للدولة

طالب الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بزيادة مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة.

وقال عبدالخالق، خلال اجتماع لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة، إن النسبة المخصصة في الدستور غير كافية لمجالات التعليم والبحث العلمي، وهذا يمثل أحد العقبات التي تواجه قطاع التعليم.

ورفض عضو مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع القانون وقال إنه “ترقيع في ثوب بال”.

وعقب الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني متسائلا: "هل ترفض قانون ينظم التعليم، بفكرة المشروع فنحن ننتظر إما إضافات أو اقتراحات، فلماذا الرفض”.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد.

وانتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ٥١ ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.