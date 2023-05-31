الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يلتقي الأنبا بولا مطران محافظة الإسماعيلية وتوابعها

محافظ الدقهلية يلتقي
محافظ الدقهلية يلتقي الأنبا بولا

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، الأنبا بولا مطران محافظة الاسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك والوفد المرافق له، وذلك في اطار زيارة الوفد الكنسي لكنائس الاقباط الكاثوليك بالمنصورة، بحضور كلا من أعضاء البرلمان، النائبة الدكتورة مرفت عازر عضو مجلس النواب، والنائب وحيد فوده عضو مجلس النواب، والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب.

وأكد "مختار" خلال اللقاء أن مصر دائما وأبدا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ حين شيدت حضارتها التي ما زالت خالدة حتى اليوم وستظل على مر العصور، مشيرا إلى أن مصر ستظل خالدة شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء الذين ضربوا للعالم اروع الأمثلة في الانتماء للوطن.

ومن جانبه أعرب الأنبا بولا عن سعادته بوجوده في محافظة الدقهلية مشيرا الي ان الدقهلية من المحافظات العريقه التي قدمت لمصر العديد من الأعلام في شتي المجالات الفكرية والدينية والفنية والأدبية.

وفي نهاية اللقاء وجه الوفد الكنسي الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية على حسن الاستقبال والحفاوة البالغة التي لمسوها خلال اللقاء.

محافظ الدقهلية يلتقي الأنبا بولا
محافظ الدقهلية يلتقي الأنبا بولا
محافظ الدقهلية يلتقي الأنبا بولا
محافظ الدقهلية يلتقي الأنبا بولا
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الإسماعيلية الاقباط

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