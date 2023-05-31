الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر وفلسطين توقعان وثائق تعاون في الزراعة والمشاورات السياسية

خلال التوقيع
خلال التوقيع

شهد كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عدد من الوثائق بين جمهورية مصر العربية ودولة فِلَسْطين، عقب انتهاء المباحثات التي تمت بين الجانبين برئاسة رئيسيْ وزراء البلدين.

وتمثلت الوثيقةُ الأولى في توقيع بروتوكول تعاون في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة بدولة فِلسطين، ووقعه من الجانب المصريّ السيد القُصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب الفِلسطينيّ رياض عطاري، وزير الزراعة.

أما الوثيقة الثانية التى تم توقيعها فهى بروتوكول مُشاورات سياسية بين وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فِلسطين، ووقع هذا البروتوكول من الجانب المصريّ سامح شكري، وزير الخارجية، ومن الجانب الفِلسطينيّ الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد قبل ساعات قليلة، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه من حسن الطالع أن تكون أول مباحثات دولية لنا هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الأشقاء الفلسطينيين، وهو أمر سيخلد بالذكر تاريخيا.

الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة اليوم بمقر مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء جمهورية مصر وزارة الخارجية والمغتربين وفلسطين

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