الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لنهاية العام الدراسي بالمحافظات

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

نتيجة نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، ازدات القلق وارتفعت معدلات البحث، بين الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، عبر محركات البحث جوجل، بهذه الكلمات البحثية، مع مرور أسبوع على انتهاء الاختبارات وفي انتظار إعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

وتستعد مديريات التربية والتعليم بالقاهرة الكبري، لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني من المحافظين، فور الانتهاء من عمليات رصد وجمع درجات امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

وقال مصدر مسؤول، إنه فور الانتهاء من النتيجة، سيتم اعتمادها من المحافظين، وتابع أنه فور اعتماد النتيجة، سيتم إعلانها للطلاب عبر الرابط الالكتروني الرسمي للمديرية.

وتوقع المصدر، اعتماد نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب الشهادة الإعدادية، خلال ساعات.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الآن عبر الدستور

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ظهرت رسميا برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط 2023 الترم الثاني

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

ويمكن للطلبة والطالبات الدخول عبر الرابط التالي :

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة
https://eduserv.cairo.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة
http://giza.gov.eg/Default.aspx

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية
https://natiga.qalubiaedu.org

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية
https://alex-edu.com/

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية
http://www.sharkia.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف
http://www.benisuef.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط
https://assiutt.wixsite.com

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج
http://www.sohag.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد
http://www.portsaid.gov.eg

 جدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٣ ، انتهت الأسبوع الماضي، في جميع المديريات التعليمية على مستوي الجمهورية.

نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

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