رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لنهاية العام الدراسي بالمحافظات

نتيجة نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، ازدات القلق وارتفعت معدلات البحث، بين الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، عبر محركات البحث جوجل، بهذه الكلمات البحثية، مع مرور أسبوع على انتهاء الاختبارات وفي انتظار إعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

وتستعد مديريات التربية والتعليم بالقاهرة الكبري، لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني من المحافظين، فور الانتهاء من عمليات رصد وجمع درجات امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

وقال مصدر مسؤول، إنه فور الانتهاء من النتيجة، سيتم اعتمادها من المحافظين، وتابع أنه فور اعتماد النتيجة، سيتم إعلانها للطلاب عبر الرابط الالكتروني الرسمي للمديرية.

وتوقع المصدر، اعتماد نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب الشهادة الإعدادية، خلال ساعات.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

ويمكن للطلبة والطالبات الدخول عبر الرابط التالي :

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

https://eduserv.cairo.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

http://giza.gov.eg/Default.aspx

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية

https://natiga.qalubiaedu.org

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية

https://alex-edu.com/

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية

http://www.sharkia.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف

http://www.benisuef.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط

https://assiutt.wixsite.com

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج

http://www.sohag.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد

http://www.portsaid.gov.eg

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٣ ، انتهت الأسبوع الماضي، في جميع المديريات التعليمية على مستوي الجمهورية.