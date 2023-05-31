رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

يترقب أهالي محافظة كفر الشيخ بشغف ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني ، ما جعلهم يبحثون كثيرا عن أي نتائج أو روابط يتابعونها لمعرفة النتيجة فور ظهورها واعتمادها ، وفيما يلي يرصد موقع "الدستور" أبرز وأخر الأخبار بشأن النتيجة بل وأيضا رصد الرابط الذي سوف تظهر علي نتيجة الشهادة الاعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2023

من جانبه، فقد أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، متابعته أعمال تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية، وأعمال رصد الدرجات بالكنترولات بالقطاعات الثلاثة، موجهاً بدقة الرصد، والمراجعة الدقيقة، قبل اعتماد وإعلان النتيجة، لينال كل طالب حقه، مواجهًا بالمتابعة المستمرة لأعمال النتيجة.



فيما تفقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، بقطاع كفر الشيخ، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية ورئيس عام الامتحانات، وسامح داود، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وجلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين مسئول قواعد البيانات المركزية.

استكمال أعمال التصحيح

ووجه وكيل الوزارة، مقدري الدرجات بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة الأعمال، مؤكداً أنه تابع أعمال تصحيح الأوراق، ورصد الدرجات في غرف الكنترول، وحث أعضاء الكنترول على الدقة في أعمال رصد الدرجات وسرية العمل، مشيراً إلى أن أوراق طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا الامتحان في الفصل الدراسي الثاني 63 ألف و308 طالباً وطالبة مقسمين على ثلاثة قطاعات.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2023

وفيما يلي الرابط الذي من المقرر أن تظهر عليه نتيجة الشهادة الاعدادية فور اعتمادها من اللواء جمال نور الدين ، محافظ الإقليم ، كما ننشر الخطوات أيضا للحصول عليها