الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1119 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية الشهداء فى البحيرة

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الشهداء بمركز وادى النطرون، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وإشراف الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة. 

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم الكشف خلالها على ١١١٩ مواطنًا مجانًا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة، حيث سجلّت عيادتي الباطنة ٢٥٤ وعيادتي الأطفال ٣٩٨ وعيادة الجراحة ١٣٥ وعيادة النساء ٨٠ وعيادة تنظيم الأسرة ١٣ وعيادة العظام ١٥٧ وعيادة الأسنان ٨٣.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان. 

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