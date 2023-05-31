"حادث شيراتون" يدفع برلمانياً لطلب إعادة تخطيط محاور القاهرة المرورية

تقدم النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، لتشكيل لجنة من قبل المحافظة لإعادة تخطيط المحاور المرورية الرئيسية بعد التوسع والتطوير في الحارات المرورية، مما يستلزم إشارات مرورية ومطبات صناعية وحد أقصى للسرعة معلن للجميع.

وأشار سويلم، في بيان صحفي، إلى أن طلب الإحاطة جاء إثر تعرض أسرة كاملة لحادث مروع أمس، بشارع الشهيد سيد زكريا بشيراتون هليوبوليس، ولقي جميع أفراد الأسرة مصرعهم نتيجة للسرعة الجنونية.

وأوضح النائب ثروت سويلم أنه بعد وقوع الحادث وأثر تجمع الآلاف من أهالي المنطقة في مكان الحادث، الذين عبروا عن تذمرهم من السرعة وعدم وجود إشارات مرورية في تلك الشوارع وعدم وجود حد أقصى للسرعة حرصا على سلامة المواطنين، قام بالتواصل مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وأعطى توجيهاته بتركيب إشارات مرورية في شوارع عبدالحميد بدوي، سيد زكريا، المشير أحمد إسماعيل بمنطقة الشيراتون.

وأشار سويلم إلى أن محافظ القاهرة تفقد موقع الحادث ليلاً برفقته وحرص على تقديم واجب العزاء في الأسرة المتوفاة وقرر المحافظ من موقع الحادث إنشاء مطبات صناعية فوراً وتحديد حد أقصى للسرعة في تلك الشوارع ووضع كاميرات المراقبة، مشيداً بحرص المحافظ على التدخل الفوري لحل المشكلة.

وأعلن "سويلم" عن مناقشة طلب الإحاطة في لجنة الإدارة المحلية الأسبوع المقبل، للحفاظ على أرواح المواطنين بعد تطوير الطريق، وذلك في شوارع شرق القاهرة بصفة عامة ومصر الجديدة بصفة خاصة.