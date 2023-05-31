مدبولى: من حسن الطالع أن تكون "فلسطين" محور أول مباحثات بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المباحثات مع نظيره الفلسطيني محمد أشتية هي أول مباحثات رسمية تستضيفها العاصمة الإدارية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي لإعلان نتائج جلسة المباحثات الثنائية بين البلدين، اليوم، أنه من حسن الطالع أن تكون أول جلسة مباحثات بالعاصمة الإدارية الجديدة مع فلسطين، مؤكدًا التزام مصر في تكريس جهودها من أجل دعم الشعب الفلسطيني وإعادة تحريك عملية السلام في إقامة دعوته.

وتابع رئيس الوزراء أن المباحثات تطرقت إلى العديد من الملفات الهامة مثل التعاون في المجالات الصحية، وبروتوكول بين وزارة الخارجية في مصر وفلسطين، مشيرًا إلى مزيد من التعاون بين مصر وفلسطين في العديد من المجالات في الفترة المقبلة.