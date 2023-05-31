الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: هاري كين قد يبقى في توتنهام الموسم المقبل لهذا السبب

هاري كين
هاري كين

كشفت صحيفة “صن” البريطانية عن مستجدات ملف رحيل هاري كين مهاجم توتنهام المحتمل عن الفريق هذا الصيف.

ويُعد هاري كين محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، مثل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال تقرير الصحيفة إن كين قد يبقى في توتنهام موسما آخر وهو الأخير له مع النادي إذا لم ينجح في الانتقال لنظيره مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير أن كين ليست لديه نية لمغادرة البريميرليج حيث يفصله 48 هدفًا ليكون الهداف التاريخي للمسابقة ويعادل رقم الأسطورة آلان شيرار بـ260 هدفًا.

وتابع التقرير أن توتنهام منفتح على بيع كين للأندية خارج إنجلترا حيث يعتبر بايرن ميونخ الألماني واحداً من المهتمين بقوة لضمه.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الإنجليزي، صاحب الـ29 عامًا، رفقة توتنهام هوتسبير في يونيو 2024.

ولعب كين صاحب الـ29 عامًا موسمه الـ13 مع توتنهام، لكنه لم ينجح مجددًا في التتويج بأي بطولة بجانب عدم التأهل لأي بطولة أوروبية حيث احتل السبيرز المركث الثامن في جدول ترتيب المسابقة.

ويعد كين الهداف التاريخي لتوتنهام حيث شارك في 434 وسجل 278 هدفًا.

هاري كين كين توتنهام مانشستر يونايتد شيرار

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