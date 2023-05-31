الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد سير امتحانات الشهادات الثانوية الفنية بتخصصاتها المختلفة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء سير امتحانات الشهادات الثانوية الفنية بتخصصاتها المختلفة، يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح.

وتفقد محافظ مطروح سير الامتحانات بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية بالكيلو 1، وكذلك المدرسة الثانوية الفنية الفندقية بحى الشروق، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان وعدم وجود أي معوقات أو أسئلة من خارج المنهج، والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين والمراقبين. 

كما شهد محافظ مطروح تجربة عملية في اختبار الجدارات لطلاب المدرسة الفندقية لطريقة إعداد وطهى  عدد من الأطعمة. 

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن 4694 طالبا يؤدون الامتحانات منهم 2315 طالبا بشهادة التعليم الثانوي الصناعي من خلال ١١ لجنة ثلاث سنوات، ولجنة ٥ سنوات، و1391 طالب تعليم ثانوي زراعي من خلال ٤ لجان و1626  طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري، و85  طالبا تعليم ثانوي فندقي، وذلك من خلال 26 لجان على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية علي تواصل مستمر مع جميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع والفوري مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات.

يذكر أنه يؤدى ٤٦٩٤ طالبا وطالبة على مستوى المحافظة  على مستوى ٢٦ لجنة امتحانية للدبلومات الثانوية الفنية  بتخصصاتها النوعية المختلفة والتى انطلقت يوم ٢٥ مايو على مستوى المحافظة.

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الثانوية الفنية الصناعية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توفير كافة سبل الراحة محافظ مطروح وكيل تعليم مطروح

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