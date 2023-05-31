الصحة تنظم ورشة تدريبية حول إدارة الأبحاث الإكلينيكية

بالتعاون مع "الصحة العالمية"..

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "إدارة الأبحاث الإكلينيكية" اليوم الأربعاء، والتي تستمر على مدار يومين، بهدف رفع كفاءة مسؤولي الأبحاث الإكلينيكية في المراكز والجهات البحثية، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريب يسعى إلى تعريف المشاركين من مسؤولي الأبحاث الإكلينيكية، بكيفية اختيار الموضوع البحثي، والأساسيات التي تبنى عليها الأبحاث، والقواعد، والإجراءات اللازمة في مرحلة ما قبل إجراء البحث إكلينيكيا، وكذلك طرق إدارة الأبحاث الإكلينيكية، بالإضافة إلى تدريبهم على إعداد خطط إدارة البيانات، والممارسات الإكلينيكية السليمة خلال إجراء التجارب الإكلينيكية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن التدريب يتم بمشاركة الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي قام بدوره باستعراض أحدث الإجراءات والممارسات الدولية لإجراء الأبحاث الإكلينيكية، ودور التجارب والأبحاث الإكلينيكية في تطوير الصناعات الدوائية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب العلمية، لمواكبة التطور العالمي في مجال الأبحاث الإكلينيكية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية، إلى دور التدريب في إكساب مسؤولي الأبحاث الإكلينيكية ومنسقين الأبحاث بمختلف المستشفيات والمراكز البحثية مهارات عملية لإدارة إجراء الأبحاث الاكيلينكية، وتفعيل دور فريق العمل فى البحث، مشيرًا إلى عقد جلسة نقاشية حول الدور الفعلي الذي يقوم به مسؤولي الأبحاث خلال تنفيذ البحث، بالإضافة إلى قدرتهم على تقييم المعامل المشاركة من حيث الأجهزة والخبرات الفنية.

وفي سياقٍ متصل، قال الدكتور "جاسر جاد الكريم" منسق النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن البحوث الصحية والتي تتضمن الأبحاث الإكلينيكية هي واحدة من أهم عناصر النظم الصحية، والتي تشمل نظم المعلومات الصحية، واقتصاديات الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية دعم ترتيب أولويات البحوث الصحية.