الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "أحمد. م" بإحراز جوهر الهيروين المخدر لقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث عن أنه وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم المواد المخدرة، فانتقل لمحل وجوده وأبصره محرزًا لفافة بلاستيكية شفافة يظهر منها مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 38 كيساً بلاستيكياً تحوي الجوهر المخدر وبمواجهته بهم أقر بإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ثبت بتقرير المعامل الكيمائية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافة والأكياس المضبوطة جميعها تحوي مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من  قانون المخدرات ووزنت 24 جراماً.

جنايات القاهرة التجمع الخامس عاطل المشدد 6 سنوات غرامة 200 ألف جنيه المستشار حسن فريد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث

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