الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص فى انقلاب موتوسيكل بـ6 أكتوبر

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل

أصيب شخص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب موتوسيكل قيادته على طريق الدائرى الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب على الطريق الأوسطي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت بيده عجلة القيادة مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة قائد الموتوسيكل.

تم نقل المصاب إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مدينة 6 أكتوبر موتوسيكل انقلاب طريق الدائري الأوسطي اصابة انحراف

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