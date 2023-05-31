الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزها "الوداد ومؤجلات الدوري".. ماذا ينتظر الأهلي في يونيو؟

الأهلي
الأهلي

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شهر يونيو المقبل، الذي يبدأ بعد منتصف الليلة، بالعديد من التحديات الصعبة والقوية للغاية، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويرصد "الدستور”، مواعيد مباريات المارد الأحمر خلال يونيو 2023:

 180 دقيقة 

180 دقيقة بالتمام والكامل، تفصل المارد الأحمر عن استعادة عرش الأميرة السمراء، عندما يواجه الوداد ذهابا يوم 4 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي، و11 من الشهر ذاته هناك بالمغرب، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم الجاري 2022/2023.

المباراة  تمثل أهمية خاصة للمارد الأحمر، الذي سيدخل المواجهة رافعا شعار لا تنازل عن رد الاعتبار والثأر من الفريق المغربي، الذي حرمه من اللقب نسخة الموسم الماضي بعد الفوز بهدفين نظيفين.

مؤجلات الدوري

وعقب انتهاء المارد الأحمر من مسيرته الإفريقية، يعود لاستكمال رحلته المحلية وتحديدا في مسابقة الدوري الممتاز، عندما يخوض العديد من المباريات، البداية ستكون أمام حرس الحدود، يوم 22 يونيو المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر، ثم البنك الأهلي يوم 29 من الشهر ذاته، في إطار منافسات الأسبوع الـ32.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 62 من 24 مباراة، حيث لا يزال يمتلك 5 مباريات مؤجلة تقام في وقت لاحق.

ويظل المارد الأحمر، الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

وفي السياق ذاته، كنت رابطة الأندية، قد أعلنت في وقت سابق تأجيل مواجهتي الأهلي أمام المصري والزمالك، في الجولتين الـ30 والـ31 لوقت لاحق، بسبب انشغال المارد الأحمر، بموقعتي الوداد المغربي المرتقبة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الدفاع عن اللقب

يستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر، عندما يواجه فريق منتخب السويس، أحد فرق القسم الثاني، يوم 25 يوينو المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

ويواجه الفائز من المباراة نظيره الداخلية، في دور الـ16.

الاهلى الوداد المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا مباريات الأهلي خلال يونيو 2023 موقعتي الوداد المغربي مواعيد مباريات الأهلي خلال يونيو 2023 مؤجلات الدوري مواعيد مباريات الأهلي

الأكثر قراءة

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

حبس 3 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات

موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

النشرة المرورية اليوم الأربعاء.. كثافات متحركة بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

عاطل ينهى حياة والدته بطعنتين فى الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)