أبرزها "الوداد ومؤجلات الدوري".. ماذا ينتظر الأهلي في يونيو؟

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شهر يونيو المقبل، الذي يبدأ بعد منتصف الليلة، بالعديد من التحديات الصعبة والقوية للغاية، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويرصد " الدستور” ، مواعيد مباريات المارد الأحمر خلال يونيو 2023:

180 دقيقة

180 دقيقة بالتمام والكامل، تفصل المارد الأحمر عن استعادة عرش الأميرة السمراء، عندما يواجه الوداد ذهابا يوم 4 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي، و11 من الشهر ذاته هناك بالمغرب، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم الجاري 2022/2023.

المباراة تمثل أهمية خاصة للمارد الأحمر، الذي سيدخل المواجهة رافعا شعار لا تنازل عن رد الاعتبار والثأر من الفريق المغربي، الذي حرمه من اللقب نسخة الموسم الماضي بعد الفوز بهدفين نظيفين.

مؤجلات الدوري

وعقب انتهاء المارد الأحمر من مسيرته الإفريقية، يعود لاستكمال رحلته المحلية وتحديدا في مسابقة الدوري الممتاز، عندما يخوض العديد من المباريات، البداية ستكون أمام حرس الحدود، يوم 22 يونيو المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر، ثم البنك الأهلي يوم 29 من الشهر ذاته، في إطار منافسات الأسبوع الـ32.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 62 من 24 مباراة، حيث لا يزال يمتلك 5 مباريات مؤجلة تقام في وقت لاحق.

ويظل المارد الأحمر، الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

وفي السياق ذاته، كنت رابطة الأندية، قد أعلنت في وقت سابق تأجيل مواجهتي الأهلي أمام المصري والزمالك، في الجولتين الـ30 والـ31 لوقت لاحق، بسبب انشغال المارد الأحمر، بموقعتي الوداد المغربي المرتقبة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الدفاع عن اللقب

يستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر، عندما يواجه فريق منتخب السويس، أحد فرق القسم الثاني، يوم 25 يوينو المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

ويواجه الفائز من المباراة نظيره الداخلية، في دور الـ16.