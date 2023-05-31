الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل سقط من الطابق الخامس بسوهاج

مصرع عامل
مصرع عامل

لقي مبيض محارة في العقد الثالث من العمر مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالطابق الخامس بعمارة تحت الإنشاء في أثناء عمله، نتيجة لاختلال توازنه ما أدى إلى سقوطه أرضًا، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوھاج التعلیمي، مفادها وصول المدعو "بدران أ م ع"، 28 عامًا، مبیض محارة، ویقیم بدائرة مركز سوھاج، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من "محمد أ م ع" 38 عامًا، عامل، ویقیم بذات الناحیة، و"منصور أ ع ع"، 37 عامًا، مقاول، ویقیم ببندر أخمیم، شاهد على الواقعة، قررا بأنه أثناء قیام المذكور بعمله أعلى سقالة خشبیة بالطابق الخامس بعمارة تحت الإنشاء ملك المدعو "محمد م ع"، ویقیم دائرة قسم ثانٍ سوھاج، اختل توازنه وسقط أرضًا، ما نتج عنه وفاته.

جرى التحفظ على الجثة إلى مشرحة المستشفى التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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