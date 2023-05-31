الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس ينسق مع سفير مصر في بريطانيا بشأن اجتماعات "السلامة البحرية"

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

التقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مساء أمس الثلاثاء، السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، للتنسيق بخصوص مشاركة هيئة قناة السويس في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية "IMO" بلندن.

وأعرب الفريق أسامة ربيع - بحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء - عن تقديره للجهد المبذول من قبل السفارة المصرية في المملكة المتحدة في توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين على كافة الأصعدة بفتح آفاق جديدة للتواصل الفعال بين المؤسسات والهيئات المصرية مع المؤسسات والمنظمات والأطراف الفاعلة في المملكة المتحدة.

كما شهد اللقاء بحث آليات توطيد العلاقات مع المؤسسات البحرية الإنجليزية؛ من خلال تعزيز التعاون بين السفارة المصرية وهيئة قناة السويس، وتنظيم زيارات خاصة لوفود المنظمات البحرية الإنجليزية؛ للتعرف عن قرب على مستجدات أعمال التطوير بقناة السويس وأجندتها المستقبلية.

من جهته؛ أكد السفير شريف كامل، على الأهمية الكبرى التي تمثلها المشاركة المصرية في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية ممثلة في وفد وزارة النقل ووفد هيئة قناة السويس، بما يعبر عن المكانة الاستراتيجية المهمة التي تتمتع بها قناة السويس والموانئ المصرية لحركة التجارة العالمية واستدامة سلاسل الإمداد.

وأهدى الفريق أسامة ربيع، درع قناة السويس الجديدة للسفير شريف كامل السفير المصري لدى المملكة المتحدة.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اتجه إلى لندن للمشاركة في اجتماعات لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية "IMO"، والتي تنطلق اليوم الأربعاء بمقر المنظمة.

تأتي هذه المشاركة بناءً على دعوة كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للهيئة، ضمن الوفود الرسمية.

هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اخبار رئيس هيئة قناة السويس

الأكثر قراءة

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: الحوار الوطنى يكتب حاضر ومستقبل مصر

إصابة عاطل صدمه قطار بمزلقان فى بنى سويف ونقله للمستشفى

"الطاقة الذرية" تحصل على جائزة التميز العلمي من جامعة فروتسواف لعلوم الحياة والبيئة ببولندا

السوبر والبحث عن النجمة الـ"11".. حصاد الأهلى خلال مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)