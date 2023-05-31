القومى للمرأة بأسيوط يدرب 180 فتاة بمطبخ المصرية

قام المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط بتدريب 180 فتاة على إدارة المطابخ الكبرى ضمن برنامج مطبخ المصريين، وفي نهاية التدريب تم إنتاج 720 وجبة بقرى المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، خلال أسبوع، برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير تحت عنوان "مطبخ المصرية"، وذلك بقرى حياة كريمة المدرجة ضمن المبادرة كمرحلة تجريبية.

واستهدف "مطبخ المصرية" قرية مدينة أبنوب وقرى العطيات البحرية والسوالم البحرية وكوم المنصورة وعرب القداديح وبنى محمديات بمركز أبنوب بإجمالي عدد 180 من الفتيات والسيدات مستهدفة وتم إنتاج عدد 720 وجبة غذائية.

جاء ذلك بحضور دكتورة مروة كدوانى مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، ونهلة الفولى وأماني كمال أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

وأشارت دكتورة مروة كدواني مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، إلى أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأكدت كدواني تلقى السيدات تدريبًا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.

هذا وكانت قد انطلقت في وقت سابق فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة" والتى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهات المعنية داخل قرى حياة كريمة بمختلف مراكز ومدن محافظة أسيوط.

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