الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

حبس متهمين
حبس متهمين

جددت محكمة الجنايات المختصة، حبس متهمين 45 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة ارهابية في تنفيذ أغراضها.

ووجهت النيابة  للمتهمين علي ذمة التحقيقات في القضية 1 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا،  اتهامات إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر اخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

محكمة الجنايات المختصة نشر أخبار كاذبة

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