السلطات الروسية تدين موقف الغرب من هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف موسكو

أدانت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، موقف الدول الغربية من هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف العاصمة موسكو.

واستنكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، موقف الغرب من الهجمات التي موسكو.

جاءت تصريحات زاخاروفا ردا على فعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على هجوم المسيرات على موسكو، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية "هجمات المسيرات على موسكو دنيء فهم يعلقون فقط على ما يريدون التعليق عليه".

وأضافت زاخاروفا لا توجد كلمة أخرى ولا تعريف آخر غير ذلك، يرون ويعلقون فقط على ما هو مفيد لهم.

روسيا تضع قائد الجيش الأوكرانى على قائمة المطلوبين

وفي وقت سابق من اليوم، أدرجت روسيا، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على قائمة المطلوبين بتهمة جنائية، وفقًا لبيانات قائمة المطلوبين بوزارة الداخلية الروسية المنشورة الثلاثاء.

وتشير بيانات الداخلية الروسية، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن زالوجني مدرج ضمن قائمة المطلوبين بتهمة جنائية، بموجب الجزء 1 من المادة 356 من القانون الجنائي الروسي، دون تحديد طبيعة التهمة الجنائية الموجهة له.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، التي هي وكالة رسمية حكومية فتحت في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي ملف قضية جنائية ضد زالوجني وغيره من القادة العسكريين الأوكرانيين يتعلق باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة.

فيما قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني إيجور جوفكفا إن بلاده ستكون مستعدة للتفاوض مع روسيا فقط بشروطها الخاصة، وزمن الوسطاء ومقترحاتهم للأزمة الأوكرانية قد انتهى.

وأضاف جوفكفا، معلقا على مقترحات الصين والبرازيل والفاتيكان للتسوية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن "أي خطة سلام يجب أن تكون خطة سلام أوكرانية.. لقد انتهى زمن الوسطاء.. ومضى الوقت الذي كان يمكن فيه لأي قادة وسياسيين أن يكونوا وسطاء.. لا يمكنك أن تكون وسيطا أمينا، وتحاول الحصول على مكاسب شخصية أثناء الحرب".