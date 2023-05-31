الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على متنها 654 راكبًا.. السفينة السياحية SIRENA ترسو بميناء بورسعيد السياحى

السفينة السياحية
السفينة السياحية SIRENA ترسو

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحي يواصل استقبال السفن السياحية المترددة عليه وذلك للمرة الخامسة خلال هذا الشهر. 

واستقبل الميناء صباح اليوم السفينة السياحية SIRENA القادمة من حوض البحر المتوسط ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى الميناء وعلى متنها 654 راكبًا و357 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف، سوف تغادر السفينة الميناء مستكملة رحلتها البحرية مساء اليوم إلى ميناء الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن السفينة تم بناؤها عام 1999 وجددت فى 2022 وتتكون السفينة من 11 طابقًا مكونًا من 349 كابينة، تتميز بوجود مطاعم وحمامات سباحة وملاعب رياضية.

كان الميناء قد استقبل خلال شهر مايو الجارى السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى وعلى متنها 1209 ركاب و661 طاقم البحارة، كما استقبل السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكبًا و315 طاقم السفينة، والسفينة VAIKING MARS وعلى متنها 917 راكبًا و455 طاقم السفينة، والسفينة COSTA PACIFICA وعلى متنها 2564 راكبًا و1021 طاقم السفينة مما يعد هذا النشاط للميناء دليلًا على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
استعدادا استقبال السفن الاستعدادات اللازمة الاقتصادية لقناة السويس البحرية

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