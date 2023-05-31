"طاقة الشيوخ الأمريكي" تناقش جودة خدمة الكهرباء 1 يونيو

تدلي الدكتورة ميليسا لوت، مديرة الأبحاث وكبيرة الباحثين في مركز سياسة الطاقة العالمية (CGEP) في جامعة كولومبيا SIPA، بشهادتها أمام لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ يوم الخميس 1 يونيو 2023، وستفحص جلسة الاستماع موثوقية ومرونة الخدمة الكهربائية في الولايات المتحدة في ضوء تقييمات وتنبيهات الموثوقية الأخيرة.

وتشتهر الدكتورة لوت دوليًا منذ ما يقرب من 20 عامًا كمهندسة ومستشارة في قطاع الطاقة، بعملها الرائد في قطاعي الكهرباء والنقل، وتعمل حاليًا كقائد مشارك في مبادرة أبحاث قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والقائم بأعمال مدير مبادرة تنمية Carbontech في CGEP، في عام 2022 تم اختيارها للعمل في مجلس مهندسي الأمم المتحدة لانتقال الطاقة (CEET) كمجلس استشاري مستقل للأمين العام للأمم المتحدة.

قال الدكتور لوت: "يشرفني أن أُدعى للإدلاء بشهادتي أمام لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ". "إن ضمان مرونة شبكتنا الكهربائية أمر بالغ الأهمية لرفاهية اقتصادنا، والصحة العامة، والأمن القومي، والحياة اليومية للمواطنين الأمريكيين، وإنني أتطلع إلى مشاركة الأبحاث المتعمقة ورؤى السياسات حول الموثوقية الهامة و قضايا المرونة نيابة عن مركز سياسة الطاقة العالمية والتعاون مع صانعي السياسات لمعالجة هذه القضايا الحاسمة".

ومن بين الشهود الإضافيين مانو أستانا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة PJM Interconnection؛ جيم روب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة North America Electric Reliability Corporation؛ وديفيد جيه تيودور، الرئيس التنفيذي لشركة Associated Electric Cooperative Incorporated.

وسيتم بث الجلسة مباشرة في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي على موقع لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ، ستكون الشهادات الشفوية والمكتوبة للدكتور لوت متاحة على موقع energypolicy.columbia.edu في 1 يونيو.