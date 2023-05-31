"الطاقة الذرية" تحصل على جائزة التميز العلمي من جامعة فروتسواف لعلوم الحياة والبيئة ببولندا

حصل الدكتور السيد رمضان السيد مدرس الميكروبيولوجي بقسم البحوث النباتية بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية المصرية على جائزة التميز العلمي من جامعة فروتسواف لعلوم الحياة والبيئة ببولندا.

وقد تم تكريمه في حفل الجامعة السنوي الذي عقد منذ يومين حيث قام رئيس الجامعة بتكريمه بحضور نواب رئيس الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

الدكتورالسيد رمضان السيد كان قد سافر كمبعوث من هيئة الطاقة الذرية عام 2022 لجامعة فروتسواف ببولندا لإجراء بحوث ما بعد الدكتوراه.

وقد عين بعد سفره للجامعة كباحث رئيسي ومدير لأحد المشروعات البحثية في ذات الجامعة والذي يهدف إلى استخدام الفطريات لإنتاج مركبات نشطة حيوياً ذات أهمية صناعية وتطبيقية مثل الإصباغ والملونات الطبيعية بالإضافة إلى إنتاج مضادات الميكروبات الممرضة للنبات والإنسان ومضادات الأكسدة ومضادات السرطان.

ويهدف المشروع إلى استخدام تكنولوجيا الإشعاع لاستحداث طفرات لها قدرات محسنة على إنتاج تلك المواد المهمة كتكنولوجيا آمنة بيئياً ومنخفضة التكلفة واحد التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

وقد تلقى المشروع تمويلاً مشتركاً من مركز البحوث البولندي والاتحاد الأوروبي نظراً لأهميته من الناحية التطبيقية والبحثية.

وأعرب الدكتورعمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، عن سعادته بفوز الدكتور السيد رمضان بهذه الجائزة وقام بتهنئته، وأكد أن الهيئة تعمل على دعم الباحثين بإرسالهم في بعثات دولية وإشراكهم في المؤتمرات الدولية للتعرف على أحدث التطورات العلمية والمشاركة الدولية لنقل الخبرات ولبناء الأجيال الجديدة وتأهيل الكوادر البشرية للبرنامج النووي المصري وبرامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذا التكريم لأحد شباب الباحثين بالهيئة يؤكد دور وتميز الباحثين بالهيئة على المستوى المحلي والدولي.