فريدة الشوباشى توضح كيف تحولت حياة كريمة من مبادرة لنموذج عالمى يحتذى به؟

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن من أطلق مبادرة "حياة كريمة " كان جادًا ولذلك تحولت حياة كريمة من مبادرة قومية لنموذج عالمي يحتذى به.

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج المواجهة، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورث في 30 يونيه "خرابة"، بيت كل جدرانه مائلة، لافتة إلى أن "حياة كريمة" هي التي تبني المجتمع، وهي التي تجعل هناك نوع من التماسك الاجتماعي الذي لا يوجد له مثيل.

وتابعت: " المصريون دائمًا ما يهزمون كل عدوان بوحدتهم، والرئيس السيسي يدرك ذلك جيدًا، ويعلم بأنه إذا رسخ عناصر هذه الوحدة، بحيث لا يمكن أن تتزعزع، فإن ذلك سيكون لصالح مصر".

وأشارت إلى أن حياة كريمة تمثل نظرة رائعة لمستقبل المواطن المصري، حيث تشمل التعليم والصحة والسكن الكريم والمستقبل الذي يصون كرامته.