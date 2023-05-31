رئيس سيوة يلتقى شيوخ القبائل

التقى محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، الثلاثاء، شيوخ قبائل سيوة بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز لبحث عدد من الملفات التي تهم الشارع السيوى.

خلال اللقاء تم بحث الاستعداد لفاعليات مهرجان التمور الدولي السابع بواحة سيوة .

وأوضح رئيس مدينة سيوة أن ذلك يأتى في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتواصل المستمر مع شيوخ القبائل والقيادات الطبيعية بالواحة .



وثمن شيوخ قبائل سيوة جهود القيادة السياسية في الاهتمام بواحة سيوة منها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير واحة سيوة، ومنها تنفيذ طريق “سيوة - مرسى مطروح” الخرساني و حل مشكلة الصرف الزراعي من خلال نقل مياه الصرف الزراعي الي خارج الواحة عن طريق القناه المفتوحة وكذا مشروع الصرف الصحي والاستعداد لبدء أعمال استصلاح الغابة الشجرية .