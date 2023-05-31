رئيس مركز تغيير المناخ: فصل الربيع الأعلى فى ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغيير المناخ بوزارة الزراعة، إننا مازلنا فى فصل الربيع، وباقي ٢٠ يومًا وندخل فى فصل الصيف، لافتا إلى أن أعلى درجة حرارة فى مصر تكون فى فصل الربيع.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الربيع، نتيجة تلاقى أكثر من منخفض حراري وموجات حرارية من عدة الاتجاهات، مما يسبب درجات حرارية مرتفعة قياسيًا، وتكون محملة بالأتربة، واتجاها جنوبًا.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يكون مركزه على شمال الصعيد، وذلك خلال الأيام القادمة، لكن فى الصيف نتعرض لمنخفض واحد، وتحديدًا يكون من السودان أو الهند".

ونصح المواطنين بارتداء ملابس فاتحة اللون، والبعد عن التعرض إلى الشمس خلال فترة الظهيرة، وتغطية الرأس.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.