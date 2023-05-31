الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مركز تغيير المناخ: فصل الربيع الأعلى فى ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغيير المناخ بوزارة الزراعة، إننا مازلنا فى فصل الربيع، وباقي ٢٠ يومًا وندخل فى فصل الصيف، لافتا إلى  أن أعلى درجة حرارة فى مصر تكون فى فصل الربيع. 

وأوضح  خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الربيع، نتيجة تلاقى أكثر من منخفض حراري وموجات حرارية من عدة الاتجاهات، مما يسبب درجات حرارية مرتفعة قياسيًا، وتكون محملة بالأتربة، واتجاها جنوبًا.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يكون مركزه على شمال الصعيد، وذلك خلال الأيام القادمة، لكن فى الصيف نتعرض لمنخفض واحد، وتحديدًا يكون من السودان أو الهند".

ونصح المواطنين بارتداء ملابس فاتحة اللون، والبعد عن التعرض إلى الشمس خلال فترة الظهيرة، وتغطية الرأس.


وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

 

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الطقس ارتفاع درجات الحرارة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

عضو مجلس إدارة الزمالك يزف بشرى سارة لجماهير الأبيض

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

عزف بيانو وكمان.. طلاب تنمية المواهب فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية

عالم صينى: لا ينبغى استبعاد نظرية تسريب كورونا من مختبر

"التدخل السريع" ينقذ مواطنا بلا مآوى بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)