الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

محمد مهنا: الطرق إلى الله متعددة طالما على الكتاب والسنة (فيديو)

د. محمد مهنا
د. محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الطرق إلى معرفة الله متعددة شتى، ولكن طالما أنها على الكتاب والسنة، وعلى الصراط المستقيم فهى طريق واحد ولو تعددت، لافتا إلى أن تعدد السبل إلى الله لا يعنى الاختلاف.

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لا يلزم اختلاف المسالك اختلاف المقصد، كالعبادة والزهد والمعرفة، فهى مسالك لقرب الحق على سبيل الكرامة، وكلها متداخلة فتجد منهج غلب عليه العبادة وآخر منهج عليه الزهد، وآخر غلب عليه المعرفة والعلم، مينفعش نقول صاحب العبادة ناقصه زهد أو علم أو زهد، لازم العارف يكون عنده زهد ومعرفة، لأن اللى هيعرف لن يتعلق بالدنيا، ولابد للعابد من المعرفة والزهد، لا عبادة إلا بالمعرفة والزهد".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


https://www.youtube.com/watch?v=PLMA-ysn5FQ

 

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