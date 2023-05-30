مستفيدة من "حياة كريمة": الرئيس السيسي وفر لي معاشًا وحماني من الفقر

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الكثير من المساعدات لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا، وجاء ذلك من خلال توفير الطعام لهم وإدراجهم داخل معاش تكافل وكرامة إلى جانب تطوير وإحلال البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية، واهتمت المبادرة بتطوير وترميم المنازل داخل تلك القرى وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي لها.

الرئيس وفر لي معاشًا وحماني من الفقر

«سعدية عبد الظاهر» تبلغ من العمر 70 عامًا، تعيش في محافظة الفيوم، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب كبر سنها وعدم وجود مصدر رزق ثابت لها تستطيع من خلاله الإتيان بمتطلبات الحياة، وشراء العلاج اللازم لصحتها، وأثناء جلوسها على فراش المرض بمفردها، جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ووفرت لها سبل الراحة من خلال توفير معاش كرامة، كما وفروا لها مساعدات غذائية شهريًا.

وقالت«سعدية» لـ«الدستور» إنها تعيش وحيدة وليس لها أي مصدر دخل، وكانت تعتقد أنها ستواجه الموت وحيدة على فراش المرض لكن تبدل المشهد رأسًا على عقب وأرسل الله إليها فريقًا من متطوعي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لينقذها، وحينها سجدت لله شكرًا، بعد أن أُدرجت ضمن الحالات الإنسانية التىي تشملها المبادرة بالرعاية، وذكرت أن حياتها تتغير بشكل سريع جدًا، إذ ساعدها المتطوعون في الحصول على معاش كرامة، كما وفروا لها مساعدات غذائية شهريًا، إلى جانب توفير العلاج اللازم لحالتها الصحية وكل ذلك بالمجان.

وأضافت أنها أصبح لها عائلة يسألون عليها كل فترة، وذلك جعلها تشعر بالأمان، كما أن توفير معاش ومساعدات غذائية شهرية لها جعل حالتها النفسية تتحسن بطريقة كبيرة وأصبحت تخرج من منزلها للتنزه بعدما قامت المبادرة برصف وإنارة الطرق داخل قريتها، موجهة الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا لها الكثير من المساعدات، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الكثير لسكان الريف المصري وارتقت بهم معيشيًا واجتماعيًا.