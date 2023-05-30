محافظ أسوان: الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع لتجميل كورنيش النيل

اجتمع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باللواء حازم عبدالمنعم مساعد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة، وأيضًا الشركة المنفذة المهندس صالح النوبي، والدكتور أحمد عواد استشارى المشروع.

تضمن محور الاجتماع الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع لتطوير وتجميل وتحديث كورنيش النيل منذ الستينيات من القرن الماضى، خاصة المستوى الأول من ممشى أهل مصر نهاية يونيو المقبل، مع إنهاء المستويين الثانى والثالث بنهاية العام الحالى، بحضور د.غادة أبوزيد نائب المحافظ، والمهندسة نهى محمود مدير إدارة المشروعات.

وشدد المحافظ على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المستوى الأول لممشى أهل مصر بطول 4 كم قبيل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لإتاحة المجال أمام أهالى المحافظة والزائرين للاستمتاع بالكورنيش فى ثوبه الجديد وهو الذى يتطلب إنهاء جميع الملاحظات وأعمال الدهانات والأسوار والجزيرة الوسطى، مع تركيب أعمدة الإنارة الديكورية الجديدة، وكذلك خلق مساحات انتظار للسيارات لتخفيف التكدس المرورى، ليتكامل ذلك مع ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة المدينة بحديقتى درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحية القديمة.

وأكد المحافظ ضرورة قيام مسئولى الشركتين المشرفة والمنفذة بالمتابعة الميدانية الأسبوعية لتسريع وتيرة الأعمال، خاصة فى المستوى الثانى لممشى أهل مصر الذى سيضم 48 محلًا وكافتيريا وبازارًا، علاوة على عدد 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، إضافة إلى جميع متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقًا للكود المصرى، وتحويل تراكى البواخر السياحية والشراع ومراكب الماتور إلى مراسى الكورنيش الجديد لإفساح المجال أمام المواطنين والزائرين، للاستمتاع بالبانوراما الجمالية وسحر الطبيعة لنيل أسوان.

أضاف اللواء أشرف عطية أنه روعى توفير كل معايير الأمان للممشى الزجاجى الذى سيتم تركيبه فى المستوى الثالث، وتلافى أى ملاحظات ظهرت فى مشروعات مماثلة من قبل داخل وخارج مصر.

ووجه إلى تقليل المساحات الممنوحة لموقع العمل فى المستويين الثانى والثالث على كورنيش النيل، لتحقيق الإنسايبية فى الحركة المرورية للمركبات، وأيضًا حركة المشاه ، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.