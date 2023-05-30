الوطنية للإعلام تكرم رواد العمل الإذاعي تحت شعار "يوم الوفاء" (صور)

تحت رعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أقيمت اليوم الثلاثاء، فى استديو ٤٥ بالإذاعة المصرية بمبنى الوطنية للإعلام احتفالية تحت شعار (يوم الوفاء) لتكريم رموز ورواد العمل الإعلامي فى بيتهم الإذاعة المصرية، وذلك تقديرا وعرفانا لدورهم الرائد فى العمل الإذاعى ولما بذلوه من جهد مخلص فى تجويد وتطوير المحتوى الإعلامي وتقديم رسالة إعلامية تنموية توعوية للمواطن المصري.

واستقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمكتبة اليوم عمالقة ورموز العمل الإذاعي، مرحبا بالكوكبة الإعلامية المتميزة، معربا لهم عن اعتزازه وتقديره لهم، ولأجيال عملاقة ورواد العمل الإذاعي الذين صنعوا اعلامأ هادفا قدم رسالة إعلامية جادة شكلت وجدان وفكر المواطن، وغرست قيم وأخلاقيات وسلوكيات المجتمع المصري .

وأكد «زين» أن أجيال عديدة تربوا وتتلمذوا على أيديهم من خلال برامجهم المتميزة التى ستظل عالقة بوجدان وعقل المستمع، مشيرا إلى أن الإذاعة لا تزال تحتفظ بمكانتها وتأثيرها ولها جمهورها الكبير من مختلف شرائح المجتمع لما تقدمه من إعلام وطني صادق مهني، مما يجعل على عاتق زملاءنا الآن مسئولية كبيرة من السعي المتواصل والعمل الجاد لتطوير أدواتهم وقدراتهم لمواكبة المتغيرات الهائلة في مجال الإعلام، وتقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعي ويُنير العقول ويُعلى من قيم مجتمعنا.

وقد تبادل رئيس الهيئة مع رموز الإعلام الأفكار والرؤى التى من شأنها الاستفادة بخبراتهم العظيمة فى تجويد المحتوى الإعلامي، وتفعيل دور الشبكات الإذاعية، حيث قال زين إننا ندعم الزملاء بكافة الامكانات المتاحة والحرص الدائم على التدريب المتواصل لمواكبة مستجدات العصر مع الحفاظ على قيم ومبادئ العمل الإعلامي الوطني الهادف التوعوي، وطلب رئيس الهيئة الاستعانة بهم خلال شهر الاحتفال فقط بعيد الاعلاميين بأن يقدموا برامج بأنفسهم لنستعيد معهم ذاكرة زمن الإعلام الجميل الذي تربى عليه أجيال عديدة ، حيث رحب رواد الإعلام بتلك الفكرة مبدين استعدادهم الكامل لتقديم خبراتهم لزملاء العمل الحاليين .

وخلال اللقاء استعاد الحاضرون ذكريات العمل الإعلامي وكيف كان كل منهم يؤدي دوره باجتهاد وتفاني، وأثنوا على قامت به الهيئة من جهد للحفاظ على التراث الإذاعي الفريد، كما اثنوا على قناة ماسبيرو زمان وصاحب فكرة إطلاق القناة حسين زين حين كان يترأس قطاع القنوات المتخصصة.





وفى احتفالية رائعة قام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتسليم دروع التكريم لرواد العمل الإعلامي، وقامات ورموز الإعلام وهم سناء منصور، محمد مرعي، هاجر سعد الدين، احمد رضوان، آمال العناني، أمام عمر، حازم طه، أمينة صبري، نبيلة مكاوي، إسماعيل الششتاوي، نجوان قدري، نادية مبروك، نبيل يعقوب، حكمت الشربيني، فهمي عمر، عمر بطيشة، إيناس جوهر، انتصار شلبي، عبدالرحمن رشاد، عبد الصمد دسوقي.





وأعربت الإعلامية القديرة سناء منصور عن سعادتها بهذا التكريم من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والذي يتم لأول مرة للاذاعيين فى عيدهم ، كما أعرب قامات ورموز الإذاعة المصرية عن امتنانهم لهذا التكريم الرائع وحفاوة الاستقبال، الاستقبال، وأعربوا عن بالغ سعادتهم بتكريمهم فى بيتهم الإذاعة المصرية.

من جانبه تقدم محمد نوار رئيس قطاع الإذاعة، بخالص الشكر والتقدير لرموز الإذاعة المصرية لحضورهم احتفالية التكريم ، كما تقدم بالشكر والتحية على دعم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لهم وسعيه الدائم للحفاظ على العمل والعاملين.

وأضاف أن قطاع الإذاعة و بتوجيهات من رئيس الهيئة قام بتنظيم تلك الاحتفالية لتكريم الرواد فى بيتهم الإذاعة المصرية العريقة والتى أطلق عليها رئيس الهيئة (التكريم لأهله).

وحضر الاحتفالية عدد كبير من قيادات الوطنية للإعلام والزملاء الإعلاميين.