«اتصالات النواب» توافق على موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بالإجماع، على الموازنة العامة للدولة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة بأن الأرقام متزنة وتعبر عن خطط واقعية للوزارة ونأمل في تطبيق أسس وأولويات تزيد من معدلات النمو وتعمل على الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي.

ومن جانبها، طالبت النائبة مرثا محروس بتوضيح واف لعدد من المصروفات الخاصة بمخصصات النظافة والتأمين، بالإضافه إلى توضيح لخطة الوزارة عن التدريب ومخصصات ومساهمات الوزارة في برامج حياة كريمة وغيرها.

وتساءلت مرثا محروس عن خطط الوزارة من تأجير المنشآت والقرى التكنولوجية والقرية الذكية والعوائد المقررة في ذلك، مؤكدة: "لماذا لا يتم التحويل باللغة العربية الصحيحة وليس العامية، وطلبت تحويل اللغة الأجنبية إلى لغة عربية فصيح مصرى، وهذا ما أكده وزارة الاتصالات بأنه موجود بالفعل."



وتحدث مسئولي الوزارة عن مبادرة مصر الرقمية، ومبادرة أشبال مصر الرقمية من خلال الأكاديمية الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة وهى أكاديمية تعمل على ملف ذوى الإعاقة مع جهات مختلفة فى الدولة.



وأكدوا أن عمل الأكاديمية يقوم على تطوير التكنولوجيا مثل الأطراف الصناعية، ويتم إنشاء مركز به معامل متطورة متاح للباحثين، بدعم من الوزارة لوجود هذه الصناعة لدعم هذه الصناعة بأهمية تكنولوجيا مختلف إلى ما قبل التصنيع.