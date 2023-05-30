الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: وزارة الهجرة تبذل جهودًا غير عادية لدعم المصريين بالخارج

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة تبذل جهودًا غير عادية خلال الفترة الأخيرة لدعم المصريين بالخارج وتلبية كافة متطلباتهم والتواصل طوال الوقت معهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الهجرة، بحضور السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتابع هندى: "أن وزارة الهجرة مسئولة عن 14 مليون مصرى، وهذا الرقم ليس بالقليل ولن تحل الأزمة الاقتصادية فى مصر إلا  من خلال المصريين بالخارج، وهذه رسالة لوزير المالية"، متسائلًا: "كيف يتم عمل موازنة دون مراعاة المستهدف من وزارة الهجرة، وزيرة الهجرة عليها التواجد بشكل دورى مع مختلف الجاليات على مستوى العالم، ومن ثم يجب مراعاة هذا الأمر حال تخصيص الاعتمادات المالية فى الموازنة الجديدة، على أن يكون بندًا أساسيًا من البنود فى الموازنة الجديدة".

وأكد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن لديه مشروع قانون بشأن سيارات المصريين بالخارج يهدف لتحقيق عائد سنوي من 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا، متابعًا: "بحكم التواصل مع المصريين بالخارج أعرف جيدًا المشاكل والعقبات وكيفية تلافيها شريطة أن يكون هناك مزيد من التعاون والاستماع لوجهات النظر والآراء بشأن هذا الملف الحيوي".

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن الوزارة تقوم بجهد كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال المبادرات والتوجيهات والقرارات ولا بد من مراعاة ذلك الأمر فى الاعتمادات المالية فى مشروع الموازنة الجديدة، لمزيد من التواصل مع المصريين بالخارج وبحث مشاكلهم وسرعة تداركها.

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