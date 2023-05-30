الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خلاف أمام "شاشة الفار".. كواليس جديدة فى أزمة "فيوتشر" و"إنبى"

نادر قمر الدولة
نادر قمر الدولة

كشفت مصادر خاصة لـ"الدستور"، عن كواليس الخلاف بين حكم الفار في مباراة فيوتشر وإنبي، ونادر قمر الدولة حكم المباراة، وذلك بعد إحراز "فيوتشر" لهدف أثار جدلًا كبيرًا بين الحكام.

وكشف مصدر أن حكم الفار، طالب نادر قمر الدولة بعدم احتساب هدف فيوتشر وأن الهدف غير شرعى، بسبب اصطدام الكرة فى قدمه، مما سهل الكرة على لاعب فيوتشر من تمريره لزميله وإحراز هدف، وأن الاصطدام جعل الكرة هجمة واعدة لصالح فيوتشر، إلا أن نادر قمر الدولة أكد لحكم الفار أن الاصطدام غير مؤثر فى تغيير مسار الكرة، ورفض طلب حكم الفار وتمسك باحتساب الهدف لصالح فيوتشر.

وخضع طاقم تحكيم مباراة فيوتشر وإنبى للتحقيق للاستماع لأقوالهم لمعرفة كل ما دار بين حكام الفار، ونادر قمر الدولة، وبعد الاستماع لأقوالهم أمام البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وأدان "بيريرا" قرار نادر قمر الدولة باحتساب هدف لصالح فيوتشر، وشدد بيريرا على نادر قمر الدولة أنه كان لا بد من إيقاف الكرة بعد اصطدامها في قدمه وإجراء إسقاط للكرة، وأن ما فعله خطأ كبير. 

وتتجه النية داخل لجنة الحكام لإيقاف الحكم نادر قمر الدولة عدة أسابيع؛ عقابًا له على ما فعله والخطأ الكبير الذى وقع فيه، وإصراره على القرار؛ رغم أن حكم الفار أبلغه بعدم صحة الهدف.

الحكم نادر قمر الدولة بيريرا رئيس لجنة الحكام لجنة الحكام الحكام حكم المباراة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

أولى إعدادية أسوان: أهلى الداعمين لى وطموحى الالتحاق بكلية الصيدلة (صور)

قطع المياه عن 4 قرى وعزبة فى بنى سويف لتطهير محطة "بدهل"

تفريغ كبسولة إطفاء فى مستشفى فايد بالإسماعيلية دون إصابات

تفاصيل استعدادات "بني سويف" لعقد امتحانات الثانوية العامة

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 30100 ميجاوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)