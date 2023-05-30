خلاف أمام "شاشة الفار".. كواليس جديدة فى أزمة "فيوتشر" و"إنبى"

كشفت مصادر خاصة لـ"الدستور"، عن كواليس الخلاف بين حكم الفار في مباراة فيوتشر وإنبي، ونادر قمر الدولة حكم المباراة، وذلك بعد إحراز "فيوتشر" لهدف أثار جدلًا كبيرًا بين الحكام.

وكشف مصدر أن حكم الفار، طالب نادر قمر الدولة بعدم احتساب هدف فيوتشر وأن الهدف غير شرعى، بسبب اصطدام الكرة فى قدمه، مما سهل الكرة على لاعب فيوتشر من تمريره لزميله وإحراز هدف، وأن الاصطدام جعل الكرة هجمة واعدة لصالح فيوتشر، إلا أن نادر قمر الدولة أكد لحكم الفار أن الاصطدام غير مؤثر فى تغيير مسار الكرة، ورفض طلب حكم الفار وتمسك باحتساب الهدف لصالح فيوتشر.

وخضع طاقم تحكيم مباراة فيوتشر وإنبى للتحقيق للاستماع لأقوالهم لمعرفة كل ما دار بين حكام الفار، ونادر قمر الدولة، وبعد الاستماع لأقوالهم أمام البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وأدان "بيريرا" قرار نادر قمر الدولة باحتساب هدف لصالح فيوتشر، وشدد بيريرا على نادر قمر الدولة أنه كان لا بد من إيقاف الكرة بعد اصطدامها في قدمه وإجراء إسقاط للكرة، وأن ما فعله خطأ كبير.

وتتجه النية داخل لجنة الحكام لإيقاف الحكم نادر قمر الدولة عدة أسابيع؛ عقابًا له على ما فعله والخطأ الكبير الذى وقع فيه، وإصراره على القرار؛ رغم أن حكم الفار أبلغه بعدم صحة الهدف.