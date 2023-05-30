مراسل "القاهرة الإخبارية": آمال المواطن السودانى فى الهدنة لم تتحقق بعد

قال عثمان الجندي، مراسل “القاهرة الإخبارية”، إن جميع الخدمات والمرافق مازالت متوقفة رغم دخول الهدنة في السودان حيز التنفيذ منذ أمس الإثنين ومن المقرر أن تستمر لـ5 أيام مقبلة.

إغاثة السودان

وأكد “الجندي” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب السوداني متفائل بهذه الهدنة، خاصة أن الهدنة السابقة لم تحقق أي بصيص أمل للشعب السوداني، وذلك بسبب الاختراقات المتكررة من قبل قوات الدعم السريع.

اختراق الهدن

وتابع:" جميع الاشتباكات العنيفة بين جيش السودان وميليشيا الدعم السريع توقفت بشكل تدريجي صباح اليوم في منطقة شمال الخرطوم، كما أن الطيران الاستطلاعي توقف منذ ساعات عن التحليق".

واستطرد:" هذه الهدنة لم تحقق الأهداف الخدمية التي تنقص المواطنين، حيث هناك انقطاع تام في خدمات الاتصالات ببعض المناطق منها دارفور، إضافة إلى أن الأوضاع الإنسانية في الخرطوم لم تتحسن حتى الآن.

