فدية لإعادة الرفات.. الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة متوفى من قبره بالدقهلية

أصدرت محكمة طلخا، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالحبس لمدة 3 سنوات على 3 أشخاص في قضية سرقة رفات متوفي ومساومة أبنائه علي دفع مبلغ نصف مليون جنيه، من أجل إعادتها لهم مرة أخري؛ لعلمهم المسبق بأنهم من ميسوري الحال، وساوموا أبناء المتوفي على سداد المبلغ مقابل إعادة الرفات، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالابتزاز وانتهاك حرمة القبور.

وعاقبت المحكمة كلًا من: «محمد س. أ.» و «راضي ف. ع.»، و «جمعة ع. ع.» بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهم في الجنحة رقم 2729 لسنة 2023 جنح مركز طلخا، لاتهامهم بالمواد رقم 1/45، و160/ ثانيا، و326 من قانون العقوبات.

وأحالت نيابة طلخا المتهمين إلى المحكمة لأنهم في غضون شهر فبراير 2023 بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية، شرعوا في أخذ مبالغ مالية من المجني عليه «وليد س. ا.» وكان ذلك بالتهديد بأن طلبوا منه مبلغا ماليا وقدره 500 ألف جنيه؛ نظير إعادة جثمان والدة المتوفي إلي رحمة مولاه «س. ا.»، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال جمال رمضان مأمون، محامي أسرة المجني عليهم في القضية، إن المتهمين ارتكبوا أغرب القضايا، ولجأوا إلى حيلة غريبة من أجل الاستيلاء على أموال الضحايا، بأن توجهوا إلى قبر المتوفي إلي رحمة الله «س. ا.» والذي لم يمر على وفاته 14 شهرًاـ ولعلمهم أن أبناء المتوفي بررة به، ويزورنه أسبوعيًا، حيث لجأوا إلى حيلة سرقة رفات المتوفي.

وأضاف مأمون، إن المتهمين فتحوا القبر وسرقوا الرفات من داخل مقبرة العائلة بمقابر قرية بساط دائرة المركز، وإخفائها مع ترك رسالة خطية مضمونها طلب مبلغ مالي مقابل إعادة الرفات، ورغم عثور المجني عليه وأسرته على رفات المتوفى، وردهم اتصالات تطلب مبالغ مالية بداعي أن الرفات المعثور عليه ليس الرفات الخاص به.