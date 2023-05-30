مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 30100 ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أن أقصى حمل مسائي، اليوم الثلاثاء، يبلغ نحو 30100 ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم، أمس الإثنين، خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين، وكانت الأحمال 30100 ميجاوات.

وذكر المرصد في نشرته، الثلاثاء، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 300100 ميجاوات، مقابل 30100 ميجاوات، الحمل الأقصى مساء أمس الإثنين.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.