إزالة 79 حالة تعدٍ على أملاك وأراضى الدولة بالإسماعيلية

شنّت محافظة الإسماعيلية، الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز والأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة.

ووجه محافظ الإسماعيلية بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لجميع أشكال التعدي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أشكال التعدِّي وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

في السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 79 حالة تعدٍ على أراضي بولاية الزراعة على مساحة 5 أفدنة و١٤ سهمًا، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

على الفور، تمت إزالة الحالات السابق ذكرها بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه بشارة رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.