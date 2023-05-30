المسلسل الأمريكي "succession".. هل يصدر صناعه الموسم الخامس؟

تصدر المسلسل الأمريكي “succession” عمليات البحث عبر المحرك الأشهر عالميًا “جوجل" مع انتهاء الموسم الرابع وعرض آخر حلقاته مساء يوم الأحد الماضى.

ووصف متابعوا المسلسل، الحلقة الأخير بالهائلة لما شهدته من أحداث مليئة بالتقلبات والمفاجآت والتفاعل بين توم وجريج، وذلك ما زاد التساؤل من متابعينه حول صدور جزء خامس من المسلسل؟

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل"، أن الفنان "كيران كولكين" ويجسد دور "رومان روي"، أشار إلى وجود أفكار جديدة يمكن أن تقدم من خلال موسم خامس للعمل الفني، كما نسب الكلام إلى مؤلف العمل "جيسي أرمسترونغ".

نهاية الجزء الرابع من مسلسل succession:

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل succession بمحاولة “كيندال” تأمين تصويت المجلس لمنع صفقة جولو من الحدوث، حيث اعتقد أن لديه الدعم للقيام بذلك، بينما في المقابل اعتقدت شيف أن لديها ما يكفي من الأصوات لإتمام الصفقة أيضًا لكن لصالح ماتسون، ثم تحاول كل من كيندال وشيف في إقناع رومان بالانحياز لهما، وشهدت الحلقة مجموعة من الصراعات التي انتهت بكل من رومان وشيف على دعم كيندال فقط.