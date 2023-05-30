أردوغان: خسائر زلازل تركيا 104 مليارات دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صناديق الاقتراع هى التي تحدد الديمقراطية في البلاد.



وأكد "أردوغان" خلال كلمته بمؤتمر صحفي مذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يحرص كل الحرص على تعزيز العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأضاف في حديثه أنه يسير على قدم وساق لتضميد جروح مناطق الزلزال المدمر من خلال إعادة بناء المنشآت التي تهدمت.

وتابع: "المتضررون من الزلازل عانوا من فقدان ذويهم، إضافة إلى عدم وجود مكان مناسب لإقامتهم بعد أن تهدمت منازلهم، ولهذا نسعى إلى إعمار تلك المدن المتضررة بأقصى سرعة ممكنة لإعادة هؤلاء المواطنين إلى منازلهم".

واستطرد: "104مليارات دولار حجم الخسائر المالية التي سببها زلزال تركيا، لذا ستواصل الدولة تلقي الدعم من رجال الأعمال الأتراك".