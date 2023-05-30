الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى ذكرى رحيل مديحة يسرى .. 4 رجال فى حياة «سمراء النيل»

مديحة يسرى
مديحة يسرى

لقبت بسمراء النيل، شاركت فى بطولة ما يقرب منم مائة عمل فنى ، توفيت في 30 مايو عام 2018، كانت من مواليد القاهرة، وعاشت فترة تألقها الفنى فى الفترة من 1940 حتى 2004.

وظهرت للمرة الأولى مع محمد عبد الوهاب عام 1940، بعد أن اكتشفها المخرج محمد كريم، فى فيلم ممنوع الحب، وكانت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال فترة الأربعينات.

فى فيلم “ابن الحداد” كانت فرصتها الحقيقة، حين شاهدها يوسف وهبى في أحد البلاتوهات، فاستدعاها  وشريكه توجو مزراحي، وعرضا عليها العمل معهما.

زيجات مديحة يسرى

تزوجت مديحة يسري أربع مرات، منهم شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الفنان محمد فوزى، وعاشت معه  قصة من أعظم قصص الحب داخل السينما، وأنجبت منه ولدا لكنه مات فى حادث سير.

الزواج الأول 

تزوجت الفنانة الكبيرة من الملحن محمد أمين، وأسسا سويًا شركة للإنتاج السينمائي، وأنتجت كثير من الأعمال الفنية أبرزها غرام بدوية و الجنس اللطيف.

الزواج الثانى

 تزوجت مديحة من الفنان أحمد سالم عام 1946، وقررا الإنفصال، دون توضيح الأسباب.

الزواج الثالث

أثناء تصوير فيلم قبلة في لبنان، قابلت مديحة يسرى محمد فوزى لتنطلق شرارة الحب، وتشاركه العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها بنات حواء و آه من الرجالة، وأنجبت منه طفلها الوحيد عمرو لكنه توفى فى حادث سير، كما ساندت فى تأسيس شركة الأسطوانات الخاصة به.

الزواج الرابع

بعد أن إنفصلت عن محمد فوزى تزوجت من شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية، وهى آخر زيجاتها والأول من خارج الوسط الفنى، الشيخ إبراهيم سلامة الراضي.

اعتزال مديحة يسرى 

صدمت مديحة يسرى الجميع بقرار اعتزالها الفن عام 2012، وكان آخر أعمالها قلبي يناديك عام 2004،  مع النجمة الشابة داليا البحيري.

 

داليا البحيري مديحة يسري الشيخ إبراهيم سلامة الراضي محمد فوزي أحمد سالم الملحن محمد أمين سمراء النيل

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