وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يزوران دير سانت كاترين لمتابعة أعمال تطوير وادي الدير

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومرافقوهما، دير سانت كاترين، وذلك خلال جولتهما التفقدية بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

والتقى وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء بمسؤولى الدير لمتابعة أعمال تطوير وادى الدير، والتى تشمل ممشى وادى الدير، وتطوير المنطقة الأمنية، وساحة انتظار السيارات، وخدمات السائحين، ومبرك الجمال، وكذا حماية الدير من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة بما يتناسب مع روحانية المكان.

وتقدم مسؤولو الدير بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تبنيه لمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وكذا الشكر للحكومة المصرية، ومحافظة جنوب سيناء، على هذا المشروع العظيم.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب، موضحاً أن هذا الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، هو موقع مشترك لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث.