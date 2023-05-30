الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكرملين: هجوم المسيرات يؤكد ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة

الكرملين
الكرملين

قال الكرملين إن هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو هو رد من جانب كييف على استهدافنا أحد مراكز صنع القرار في أوكرانيا 28 مايو الجاري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل عمله بشكل عادي، كما يتابع كل المستجدات من وزارتي الدفاع والطوارئ وعمدة موسكو.

وأضاف أن هجوم المسيرات على موسكو وضواحيها يؤكد ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة، فيما قامت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية بالتصدي بنجاح للمسيرات التي هاجمت موسكو.

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