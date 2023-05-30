الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

آلاف المهندسين يُشاركون فى جمعية سحب الثقة من طارق النبراوى (صور)

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية

شهدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين لسحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي، مشاركة آلاف الأعضاء.

وتم استئناف التسجيل بعد توقف لمدة ساعة لوجود عطل في السيستم.

وانطلقت في تمام العاشرة فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي.

ووجهت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية برئاسة م. هاني محمد محمود، الدعوة الى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين للحضور والمشاركة اليوم بدءا من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٧ مساء.

وتنعقد الجمعية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات قاعة رقم ٤ ـ مدينة نصر، بجدول أعمال من بند واحد وهو التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين.

وقالت اللجنة المشرفة على الجمعية إن إجراءات الحضور تتم طبقا لأحكام المادة ١٢ من قانون نقابة المهندسين رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ م وتعديلاته والنظام الداخلى.

ويجري التصويت بالحضور الشخصى ولا يقبل أى توكيلات أيا كانت، ويجب إحضار بطاقة الرقم القومى وكارنيه عضوية النقابة ثم تقديمه الي لجنة الإشراف.

ويتم التوجه الى موظف التسجيل للحصول على بطاقة التسجيل وختمها قبل تقديمها إلى اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات التصويت.

التصويت على سحب الثقة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين اللجنة القضائية سحب الثقة طارق النبراوي

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