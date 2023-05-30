سوء تنظيم فى جمعية "المهندسين" لسحب الثقة من طارق النبراوى «صور»

شهدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، لسحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي، سوء تنظيم واضح من القائمين عليها.

توافد آلاف المهندسين منذ الصباح للمشاركة في الجمعية العمومية، دون أن يكون هناك استعداد لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي حضرت، ما تسبب في وجود حالة ازدحام شديد قبل دخول مقر انعقاد الجمعية، فيما تجرى محاولات لإدخال المهندسات وكبار السن للتخفيف عليهم.

وتم استئناف التسجيل بعد توقف لمدة ساعة لوجود عطل في السيستم.

وانطلقت في تمام العاشرة فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي.

ووجهت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية برئاسة م. هاني محمد محمود، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين للحضور والمشاركة اليوم بدءًا من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٧ مساء.

وتنعقد الجمعية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات قاعة رقم ٤ ـ مدينة نصر، بجدول أعمال من بند واحد وهو التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين.

وقالت اللجنة المشرفة على الجمعية، إن إجراءات الحضور تتم طبقًا لأحكام المادة ١٢ من قانون نقابة المهندسين رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ م وتعديلاته والنظام الداخلي.

ويجري التصويت بالحضور الشخصى ولا يقبل أي توكيلات أيا كانت، ويجب إحضار بطاقة الرقم القومى وكارنيه عضوية النقابة ثم تقديمه إلى لجنة الإشراف.

ويتم التوجه إلى موظف التسجيل للحصول على بطاقة التسجيل وختمها قبل تقديمها إلى اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات التصويت.